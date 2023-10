Um die politische Zukunft von CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder gibt es wilde Spekulationen. − Foto: dpa

203 Mitglieder hat der neugewählte bayerische Landtag. In der letzten Legislaturperiode waren es 205. Laut Bayerischer Verfassung sollte der Landtag eigentlich nur 180 Abgeordnete haben, aber zahlreiche Ausgleichs- und Überhangmandate haben ihn wieder Mal aufgebläht wie einen übergärigen Hefezopf. Nun ist es ja nicht so, dass es keine Bestrebungen gegeben hätte, den Landtag kleiner zu machen: Die FDP hat jahrelang versucht, im Landtag Mitstreiter zu finden für eine entsprechende Initiative. Aber das Interesse der übrigen Parteien war, um es vorsichtig auszudrücken, nicht sonderlich ausgeprägt – geht es doch am Ende um Pfründe, Mandate, Ämter und ja, auch Geld. Kein Wunder, dass der Bund der Steuerzahler an der Seite der FDP gekämpft und sogar ein Volksbegehren der Liberalen mitangeschoben hat. Allein: Ein Ergebnis der Landtagswahl ist, dass die FDP aus dem Landtag geflogen ist. Soll sich kein Bayern mehr beschweren, dass ihm der Landtag zu groß sei. Ach ja: Nach Auskunft des bayerischen FDP-Vorsitzenden und früheren FDP-Fraktionschefs Martin Hagen (der nach dem Ausscheiden aus der FDP aus dem Landtag seinen Rücktritt angeboten hat, der aber vom Landesvorstand nicht angenommen wurde) ist noch nicht klar, wie es mit dem Volksbegehren weitergeht.



Was soll nur aus CSU-Chef Markus Söder werden? Klar, als Ministerpräsident wird er in gut zwei Wochen ziemlich sicher wiedergewählt werden. Aber soll es das für ihn schon gewesen sein? Immerhin griff der Mann vor zwei Jahren nach der Kanzlerschaft. Söder beteuert ja seit geraumer Zeit, sein Platz sei in Bayern, das Problem ist nur, dass ihm das nicht jeder abnimmt – weil Söder bekanntlich schon des öfteren seine Meinung geändert hat (ändern musste, würde er natürlich selbst sagen, weil neue Realitäten es halt erforderlich machten). Wie auch immer: Nachdem das mit dem Kanzleramt beim letzten Mal nicht geklappt hat, hat der „Münchner Merkur“ jüngst spekuliert, Söder ziehe es 2027 ins Präsidentenschloss Bellevue, „als Preis dafür“, dass er entweder seinen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentenkollegen Hendrik Wüst (CDU) oder aber CDU-Chef Friedrich Merz „zur Kanzlerkandidatur verhilft“. Auch die „Bild“ spekuliert über einen „Bundespräsidenten-Deal“ Söders. Was er selbst davon hält, machte er deutlich, als er bei einer Pressekonferenz nach den Gerüchten gefragt wird: Er schlägt die Hände vorm Gesicht zusammen. Wobei: Seinem Umfeld fallen schon noch ein paar berufliche Stationen für Söder ein – einer nominiert ihn für die Position des EU-Kommissionspräsidenten, andere bringen das Amt des UN-Generalsekretärs ins Spiel. Nur Papst kann Söder nicht werden: Er ist evangelisch.