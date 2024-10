Seit inzwischen 44 Jahren wird Ende März und Ende Oktober an der Uhr gedreht. So auch am nächsten Sonntag wieder, wenn sie um eine Stunde zurückgestellt wird. Dabei ist eigentlich bereits 2019 nach einer EU-weiten Umfrage die Abschaffung der Zeitumstellung beschlossen worden. Doch seither tut sich so gut wie nichts – warum?