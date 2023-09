Warum die Landtags-Sondersitzung eine Sitzung mit Hindernissen war

Der Landtag kam am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammen wegen der Flugblatt-Affäre um Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. −Foto: dpa

Eigentlich hat sich der Landtag ja Ende Juli in die Sommerpause verabschiedet. Geplant war, sich erst nach der Landtagswahl am 8. Oktober mit den frisch gewählten Abgeordneten neu zu konstituieren. Daraus wurde bekanntlich nichts, weil Grüne, SPD und FDP ihr Recht in Anspruch genommen haben, wenigstens den sogenannten Zwischenausschuss in einer Sondersitzung mit der Causa Hubert Aiwanger zu befassen. Der Zwischenausschuss umfasst nicht die Gesamtheit der 205 Landtagsabgeordneten, sondern hat lediglich 51 Abgeordnete – wobei sich die jeweiligen Fraktionsstärken in der Zahl der Mitglieder widerspiegeln. Die überraschende Sondersitzung vom Donnerstag als „Sitzung mit Hindernissen“ zu bezeichnen, ist dabei sicherlich nicht falsch. Grund: Im eigentlichen Plenarsaal des Landtags konnte der Zwischenausschuss nicht zusammenkommen – weil dort gerade eine neue Mikrofon- und Abstimmungsanlage eingebaut wird. Die Leitungen verlaufen im Fußboden, der dazu komplett geöffnet werden musste. Der nächst-größere Saal ist der Senatssaal. Dort allerdings waren die ganzen Stühle aus dem Plenarsaal zwischengelagert. Das Maximilianeum hat zwar eine enorme Schaufassade – aber eigentlich ist es ziemlich klein. Die Stühle wurden also in den nächstgelegenen kleineren Raum gebracht, um den Zwischenausschuss wenigstens im Senatssaal tagen zu lassen. Erst zwei Stunden vor Sitzungsbeginn war man mit der Arbeit fertig geworden. Dabei haben die Landtagshandwerker gerade enorm zu tun – der Farbanschlag vermeintlicher Klimaschützer, die eine Woche zuvor in Farbe getunkte Tennisbälle auf das Maximilianeum warfen, hat signifikante Schäden hinterlassen: Die Westfassade besteht aus Sandstein, der die Farbe aufsaugt – die Reinigung lässt sich nur durch enormen Einsatz von Chemie und Energie bewerkstelligen. Kosten der blödsinnigen und umweltschädlichen Aktion: 55000 Euro. Und zu guter Letzt hatten viele der Abgeordneten, die von weiter her zur Sondersitzung angereist waren, anschließend größte Probleme, wieder nach Hause zu kommen: Die Bahn (die die Abgeordneten kostenlos benützen können) hatte am Donnerstagnachmittag mit massiven Einschränkungen zu kämpfen, nachdem ein Oberleitungsschaden den Münchner Hauptbahnhof lahmgelegt hat.