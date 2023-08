Warum am Montag in Bayern der Wahlkampf beginnt

Für ihn ist offenbar schon längst Wahlkampf: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf dem Nürnberger Herbstvolksfest. −Foto: imago-images

„Am Montag beginnt der Wahlkampf“, ist vielerorts zu hören. Das ist ein bisserl richtig. Und ein bisserl falsch. Falsch ist es in der Hinsicht, dass Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder – seit er am Ende der Corona-Pandemie schlagartig vom „Team Vorsicht“ zum „Team Volksfest“ wechselte – schon auf so ziemlich jedem Bierfest im Freistaat eine Rede gehalten hat, die die Bezeichnung „Wahlrede“ verdient und er damit höchstselbst schon seit Monaten Wahlkampf macht. Richtig ist der Montag als Termin für den Wahlkampf-Start indes, weil zum einen kommende Woche zwei außerordentlich wichtige Volksfeste beginnen (der Gillamoos in Abensberg und das Karpfhamer Fest im Rottal), zum anderen, weil ab Montag rechtlich die „Erteilung von Wahlscheinen mit den Briefwahlunterlagen“ möglich sein wird. Und weil immer mehr Menschen sich für die Briefwahl entscheiden, ist ab kommenden Montag und bis zum 8. Oktober praktisch jeder Tag ein Wahltag.



***Kein Wunder also, dass sich die Plakate auf den Straßen zu mehren beginnen und pünktlich zum Auftakt FDP-Chef Martin Hagen ein Video freigeschaltet hat, das mit „Servus Zukunft“ für die FDP wirbt – und den Wettbewerbern recht eindeutige Positionen zuschreibt: „Bayern braucht kein Fähnchen im Wind“, heißt es darin – und gezeigt wird dazu ein Foto von Söder, wie er einen Baum umarmt. „Bayern braucht keine Verbotspolitik“, heißt es weiter – und gezeigt wird ein Foto von Katharina Schulze von den Grünen. „Bayern braucht keinen Populismus“ heißt es schließlich – und gezeigt wird ein Clip von Hubert Aiwanger, wie er bei einer Kundgebung ein bisserl arg unflätig daherredet. Die kommenden sechs Wochen werden also vermutlich eine spannende Zeit. Sofern man sich für Landespolitik interessiert.



***Es muss nicht immer Elmau sein – diesem Satz können die meisten vermutlich zustimmen. Alleine schon deshalb, weil den wenigsten Elmau ein Begriff sein wird. Deshalb zur Erinnerung: Auf Schloss Elmau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen fanden gleich zwei G7-Treffen statt, 2015 und 2022. Zwar war von hochrangigen Gästen wie den US-Präsidenten Barack Obama und Joe Biden oder den Bundeskanzlern Angela Merkel und Olaf Scholz keine Klagen über die High-End-Destination Schloss Elmau zu hören, gleichwohl hat sich Bundesfinanzminister Christian Lindner für ein Treffen mit seinen Ressortkollegen aus Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz diese Woche für eine deutlich preiswertere, aber wohl kaum schlechtere Lage entschieden: Die Residenz des im vergangenen Jahr verstorbenen früheren 3-Sterne-Kochs Heinz Winkler in Aschau im Chiemgau. Es muss nicht immer Elmau sein.