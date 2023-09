Warten auf die Wiesn: Erste Gäste schon vor Morgengrauen

Aufbau Oktoberfest 2023 - Handwerker sind mit den letzten Arbeiten an einem Bierzelt auf der Theresienwiese beschäftigt. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Noch bei Dunkelheit haben sich am Samstagmorgen die ersten Wiesngäste vor den Eingängen des Volksfestes in Stellung gebracht. Gegen 6.00 Uhr warteten bereits Dutzende Volksfest-Fans in Dirndl und Lederhose auf Einlass.

Gegen 9.00 Uhr sollten die Zugänge zum Festgelände geöffnet werden. Es gibt erneut Eingangskontrollen. Wie in den vergangenen Jahren gilt ein Verbot von größeren Taschen und Rucksäcken. In den Zelten müssen sich die frühen Gäste noch gedulden, bis sie ihren Bier-Durst stillen können: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) soll um 12.00 Uhr das erste Fass anzapfen - erst dann gibt es Bier. Die Maß kostet zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro, im Schnitt 14,18 Euro.

