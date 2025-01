Warnung vor Sturm in ganz Bayern gilt den ganzen Donnerstag

Die Wetterkarte des Deutschen Wetterdienstes ist komplett orange eingefärbt: Warnstufe 2 für ganz Bayern, den ganzen Donnerstag bis in die Nacht hinein. Es geht um Sturm.









Besteht Grund zur Sorge? „Es gibt vier Warnstufen, und wir haben für den Donnerstag die zweite davon“, beruhigt Meteorologe Dr. Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern. Und dennoch: „Äste können abbrechen und herumfliegen und auch Gegenstände können herumgeweht werden“, warnt er.



Die Sturmwarnung gilt auch für Baden Württemberg und Teile Thyringens. Schuld daran, so Wolz, sei ein Tief über der Nordwesthälfte Deutschlands. „Und wir sind genau im Sturmfeld drin“, erklärt der Meteorologe die Lage für Süddeutschland.



Bis zum Abend hin, in Unterfranken bis 18 Uhr und weiter südlich bis teils 21 oder 22 Uhr sowie in den Bergen sogar bis in die Nacht hinein, gilt die Sturmwarnung. Dabei sollen die Temperaturen aber für Winter relativ warm sein - zwischen sechs und zwölf Grad sagt der Wetterexperte voraus.



Kälter wird es dann am Freitag, da beruhigt sich aber die Sturmlage zumindest in den tieferen Lagen Bayerns wieder. Doch ein Zustrom polarer Meeresluft sorgt für Temperaturen, die nicht höher werden sollten als vier Grad. In der Nacht kann das Thermometer dann sogar auf bis zu minus zehn Grad sinken. Mancherorts kommt zwar ein bisschen die Sonne durch, doch in den Tälern kann sich Nebel halten und in den Bergen wird es am Freitag leicht weiter Schneeschauer geben.



Das Wochenende wird dann ebenfalls frostig. „Dauerfrost“, sagt Wolz voraus. Zwischen minus drei und plus drei Grad sollten sich dann die Temperaturen einpendeln.