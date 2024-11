Warnstreiks in Bayern: Diese Kundgebungen und Demozüge plant die IG Metall am Mittwoch

Mit Warnstreiks in 74 Betrieben und mehreren Großkundgebungen vor namhaften Unternehmen verschärft die IG Metall Bayern am Mittwoch ihre Gangart in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. − Symbolbild: imago

Mit Warnstreiks in 74 Betrieben und mehreren Großkundgebungen vor namhaften Unternehmen verschärft die IG Metall Bayern am Mittwoch ihre Gangart in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Große Kundgebungen gibt es unter anderem bei Airbus in Manching sowie in Wackersdorf und Regensburg.









Wie die IG Metall in einer Pressemitteilung erklärte, machen sich am Mittwoch die BMW-Beschäftigten in München mit einem Demozug und einer Kundgebung vor dem Werk für sieben Prozent mehr Geld stark. In Schweinfurt erwartet die IG Metall mehrere Tausend Beschäftigte zur gemeinsamen Großkundgebung von acht Betrieben, darunter ZF, SKF, Schaeffler und Bosch Rexroth. Hauptrednerin in Schweinfurt ist die IG Metall-Tarifvorständin Nadine Boguslawski.



In Kempten findet ein zentraler Azubi-Warnstreik für das gesamte Allgäu statt. Mit Kundgebungen und einem Demozug durch die Stadt setzen sich die Auszubildenden aus zwölf Betrieben für 170 Euro mehr Vergütung ein. Weitere größere Kundgebungen gibt es der IG Metall zufolge unter anderen in Erlangen auf dem Siemens-Campus mit zahlreichen Betrieben, bei Airbus in Manching sowie in Wackersdorf und Regensburg.





Warnstreiks in Oberbayern



•BMW-Werk München (Demozug und Kundgebung, 09:30 Uhr, Tor 1, Dostlerstr.) – in München

•Airbus Defence and Space (09:15 Uhr, Rechlinerstr.) – in Manching

•Wacker Neuson (13:00 Uhr, Münchner Str. 31) – in Reichertshofen

•GKN Aerospace (Kundgebung, 10 Uhr, Sirius Park, Brunhamstraße 21) – in München

•Aerotech Peissenberg (Kundgebung, 13 Uhr, Robert-Drosten-Platz 1) – in Peißenberg

•MTU (Betriebsteil Erding) – in Erding





Warnstreiks in Unterfranken



•ZF, Schaeffler, SKF, Bosch Rexroth, ZF Aftermarket, ZF Race, SRAM, Ewellix (drei Schichten, Demonstrationszüge ab 09:00 Uhr und gemeinsame Kundgebung 10:15 Uhr, mit Nadine Boguslawski (Tarif-Voständin IG Metall), Gunnar-Wester-Straße) – in Schweinfurt

•GKN (Kundgebung, 13:00 Uhr, Werkstor, Industriestr. 1) – in Bad Brückenau

•Konecranes (Kundgebung, 09:30 Uhr, Werkstor, Albert-Einstein-Str. 3) – in Würzburg

•Framatome (09:00 Uhr, Seligenstädter Straße 100) – in Karlstein am Main

•WIKA – in Klingenberg

•ZIEMANN HOLVRIEKA – in Bürgstadt

•Preh, Siemens, BSH (Nachtschichten) – in Bad Neustadt





Warnstreiks in Schwaben



•Zentraler Azubi-Warnstreik Allgäu mit Robert Bosch, BHS Sonthofen, Liebherr Verzahntechnik, Rohde und Schwarz, Grob-Werke, DMG Mori Pfronten, AGCO, Goldhofer, Liebherr Aerospace, Voith, Liebherr Electronic and Drivers, Ott Hydromet (11:30 Uhr Auftaktkundgebung Allgäu-Halle, 12:00 Uhr Demozug durch Kempten, 13:00 Uhr Abschlusskundgebung Markthalle – in Kempten

•BSH, Röhm (gemeinsame Kundgebung, 09:30 Uhr, Robert-Bosch-Str. 16, Pforte 1 BSH) – in Dillingen

•SGL Carbon, Brembo SGL Carbon (Demozug durchs Werk und gemeinsame Kundgebung vor Gemeindehalle, 10:00 Uhr, Werner-von-Siemens-Str. 18, vor Gemeindehalle) – in Meitingen





Warnstreiks in der Oberpfalz



•Schnellecke, Läpple, Benteler, Fronberg Guss, Krones Nittenau (Kundgebung, 09:30 Uhr, Oskar-von-Miller-Str. 8) – in Wackersdorf

•Maschinenfabrik Reinhausen (Kundgebung, 08:45 Uhr, Falkensteinstraße 8, am Besucherparkplatz) – in Regensburg

•Maschinenfabrik Reinhausen (Kundgebung, 11:00 Uhr, Weidenerstraße, vor dem Empfang) – in Regensburg

•Constantia Pirk (drei Schichten, Kundgebung mit Bezirksleiter Horst Ott, 12:45 Uhr, Fahrradhalle auf Werksgelände, im Anschluss Pressegespräch u.a. mit Horst Ott, Pirkmühle 14-16) – in Pirk

•BHS Corrugated (alle Schichten, Kundgebung 13:30 Uhr, “Alte Pforte”, Paul-Engel-Str. 1) – in Weiherhammer

•Kennametal (Nachtschicht) – in Vohenstrauß





Warnstreiks in Mittelfranken



•Siemens Healthineers, F80, Siemens Niederlassung, Siemens G, Siemens Mobility, Siemens Energy, Innomotics, Thermo Fisher, Sivantos, Framatome, Schaeffler, Schaeffler SMB, Valeo Siemens (gemeinsame Kundgebung, 09:00 Uhr, Allee am Röthelheimpark 2, Siemens Campus) – in Erlangen

•Maschinenfabrik Niehoff (Kundgebung, 09:00 Uhr, Werkstor, Walter-Niehoff-Str. 2 – in Schwabach

•Diehl Metering (Nachtschicht) - in Ansbach





Warnstreiks in Oberfranken



•Valeo Powertrain (drei Schichten, Kundgebung, 09:45 Uhr, Werkstor, Andreas-Humann-Str.2) – in Ebern

•KAESER Kompressoren, KAESER Ausbildung, KAESER Dienstleistung, KAESER Logistik (Kundgebung, 13:00 Uhr, Carl-Kaeser-Str. 26, Besucherparkplatz KAESER) – in Coburg

•Wafios – in Marktredwitz

•ABM Greiffenberger – in Marktredwitz

•ZF Friedrichshafen (Nachtschicht) – in Bayreuth

•Klubert & Schmidt (Nachtschicht) – in Pottenstein





Warnstreiks in Niederbayern



•Edscha Automotive – in Hauzenberg