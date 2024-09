Wann sich ein Wiesn-Besuch besonders anbietet

189. Münchner Oktoberfest - Mit den meisten Sonnenstunden ist auf dem Oktoberfest in München am Sonntag zu rechnen. - Foto: Felix Hörhager/dpa

Wolken, Wind, immer wieder Regen: Das Wetter in Bayern bleibt verbreitet herbstlich. Wer zum Oktoberfest will, sollte vor allem einen Tag in den Blick nehmen.

Wer in den kommenden Tagen auf der Wiesn feiern will, sollte mit Blick aufs Wetter vor allem den Sonntag in den Blick nehmen. In München sei dann mit Höchstwerten um 14 Grad zu rechnen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Sonne werde zudem voraussichtlich öfter zu genießen sein als am Samstag - bis zu 50 Prozent der Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.

Wer am Wochenende lange auf der Theresienwiese bleiben will, sollte sich demnach aber warm anziehen - in der Nacht auf Sonntag kann es in Bayern laut DWD zwischen 0 und 5 Grad kalt werden. Am ehesten mit Frost zu rechnen sei im Allgäu, Teilen Frankens und den östlichen Mittelgebirgen wie dem Bayerischen Wald.

In den Bergen auch Neuschnee möglich

Abgesehen vom Sonntag rechnet der Deutsche Wetterdienst im Freistaat in den kommenden Tagen mit vielen Wolken, Wind und einigen Schauern sowie einzelnen Gewittern. Auf mehr als 1200 Metern Höhe sei am Wochenende auch Neuschnee möglich, in höheren Lagen im Berchtesgadener Land und im Allgäu sogar mehr als zehn Zentimeter.

Grund dafür sei ein Atlantiktief, das sich von Großbritannien in Richtung Osten bewege und viel feuchte, aber auch mildere Luft nach Bayern bringen soll. Im südlichen Alpenvorland seien dadurch zum Wochenanfang sogar Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke möglich.

© dpa-infocom, dpa:240927-930-245227/1