„Wann schweigen die Waffen wieder?“: Evangelischer Landesbischof Christian Kopp im Interview

Fast ein Jahr ist der evangelische Landesbischof Christian Kopp (59) im Amt. Während seines Antrittsbesuch im Dekanatsbezirk Ingolstadt fand er Zeit für ein Gespräch mit unserer Zeitung über aktuelle Themen, die nicht nur die Kirche bewegen.













Herr Landesbischof, im Heiligen Land tobt der Krieg, der Iran hat Israel angegriffen, das Land, das für die Christen so wichtig ist. Mit welchen Gefühlen schauen Sie da hin?

Christian Kopp: Mir blutet das Herz, wie dort jetzt der Hass und die Aggression so stark zunimmt. Wann schweigen die Waffen wieder? Gleichzeitig sind wir tief verbunden im Mitleiden, wir haben so eine intensive Geschwisterschaft von Juden und Christen.



Es war der 7. Oktober, nahezu vor genau einem Jahr, der die Welt auch dort verändert hat.

Kopp: Der Tag markiert einen geschichtlichen Einschnitt, der mich zutiefst berührt. Was wir seitdem an neuem Antisemitismus erleben, auch in Bayern, das ist schrecklich.



Der deutsche Verteidigungsminister will angesichts der geopolitischen Lage die Kriegstüchtigkeit des Landes erhöhen.

Kopp: Wir erleben eine Zeit, die wahrscheinlich in die Geschichte eingehen wird. Ich bin 1964 geboren, es war immer eine Zeit, in der die Hoffnung immer stärker wurde, dass der Friede nach dem Zweiten Weltkrieg stabil bleibt. Dass jetzt so eine andere Stimmung in Europa – ich bin ein großer Freund des Friedensprojektes Europa – und in der Welt ist, das hätte ich mir nie vorstellen können. Ich glaube, es ist wichtig, Aggressoren Grenzen aufzuzeigen. Was das jetzt mit der Kriegsbereitschaft zu tun hat, ist eine ganz andere Frage. Christinnen und Christen setzen sich ein für Ausgleichsprozesse, für den Frieden. Das ist unser Projekt. Aber wir müssen mit den Realitäten der Welt leben. Und die heißt, dass nicht alle friedlich miteinander umgehen.



In den neuen Ländern hat die AfD massiv an Zuspruch gewonnen. Wie beurteilen Sie die vergangenen Wochen und letztlich auch die Vorfälle im Thüringer Landtag, mit Blick auf die Demokratie?

Kopp: Wir haben eine Situation, in der es Menschen konsequent darauf anlegen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern Europas, die bisher eingeübten demokratischen Prinzipien, zum Beispiel des Miteinanderredens, der Verständigung, systematisch zu unterhöhlen. Dazu werden ganz bestimmte Themen, die Menschen aufregen, herangenommen und konsequent gespielt. Die von Ihnen angesprochene Partei ist konsequent dabei, mit bestimmten Triggerthemen Unruhe zu stiften. Jetzt müssen alle Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen und wirklich alles stärken, was Demokratie erhält.



Was bedeutet dann Demokratie für Sie?

Kopp: Demokratie heißt nicht, ich setze mich immer durch mit meinen Meinungen, sondern ich achte darauf, dass es Mehrheiten gibt. Ich achte darauf, dass es einen Ausgleich gibt. Deutschland ist eine freiheitliche, rechtsstaatliche Demokratie, die einen ganz starken sozialen Charakter hat. Wir leben davon, dass in diesem Staat die Starken und die Schwachen in Ausgleichsprozessen sind. Das ist genau die Idee dieser Demokratie und wir tun als Evangelische Kirche alles dafür, dass das so bleibt.



Können Anhänger oder auch Mandatsträger der AfD denn Kirchenämter übernehmen?

Kopp: Wir haben uns deutlich erklärt, dass bestimmte Programmpunkte und Äußerungen von Mandatsträgern dieser Partei im Widerstreit stehen zu christlichen Grundprinzipien. Es ist wichtig, dass wir darauf hinweisen, sich etwa im Ehrenamt nach dem christlichen Menschenbild zu verhalten. Wählerinnen und Wähler lesen, glaube ich, eher nicht die Parteiprogramme. In Thüringen kann ich mir kaum vorstellen, dass das intensiv gelesen worden ist.



Wie meinen Sie das?

Kopp: Da stehen Dinge drin, die definitiv christlichen Grundwerten massiv widersprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mandatsträger, der sich diesen Werten dieser Partei zugehörig fühlt, bei uns wesentliche Ämter einnehmen kann. Das ist ein diametraler Gegensatz.



Die Gesellschaft zersplittert immer mehr, es gibt Gräben in der Gesellschaft. Können Sie als Kirche hier versuchen, zu heilen?

Kopp: Das machen wir jeden Tag, an unzähligen Orten, in den Kitas, in den Schulen, im Religionsunterricht. Wir machen es in den Gottesdiensten, in allen unseren Gruppen. Das sind alles Orte, an denen du merkst: Es gibt auch andere auf der Welt. Meine Art zu leben, die muss ja in einem Verhältnis stehen zu meinem Nachbarn, wenn der in meiner Schulbank sitzt. Diese Zersplitterung ist aber kein bayerisches Problem, auch kein thüringisches Problem. Es ist ein europäisches, eigentlich ein weltweites Thema. Wir sind in einem riesigen Trend drin. Der heißt ich und meine Interessen. Wir werden es nur schaffen, wenn wir diesen Blick wieder weiten. Wer jetzt zum Beispiel über Migration spricht in Deutschland und nicht über die wirtschaftliche Situation, die Migration braucht in Europa insgesamt, der greift zu kurz.



Greifen Sie da ein?

Kopp: Wir sind in Gesprächen zum Beispiel mit der bayerischen Wirtschaft: Wie können wir das auch in die Öffentlichkeit bringen? Wir brauchen die Menschen aus vielen Ländern, die uns helfen bei unserer wirtschaftlichen Entwicklung.



Ist dann der harte Kurs der Politik vor allem aus den letzten Wochen deutlich geworden, bei der Migration für Sie nachvollziehbar?

Kopp: Ich glaube, da muss man sehr genau unterscheiden. Es wird sehr viel über das Thema Asyl gesprochen und das wird mit dem Thema Migration vermischt. Das muss man voneinander trennen. Die Bundesrepublik ohne das elementare Menschenrecht auf politisches Asyl ist für mich keine Bundesrepublik. Es ist ein Grundrecht, das ist ein Menschenrecht. Wer das in Frage stellt, der kennt unsere Verfassung nicht. Das Thema Migration ist ein gesamteuropäisches Thema. Das muss klug angegangen werden. Mir ist wichtig, dass wir dann wirklich mit allen darüber reden.



Das heißt, es kann nur im Konsens gehen?

Kopp: Wenn Sie mit einem oberbayerischen oder auch einem oberfränkischen Handwerksmeister über das Thema sprechen, er spricht da anders darüber als mancher Bundespolitiker. Denn wir brauchen Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen für unsere Arbeitsplätze..