Wandern, Wellness und Kulinarik: Gewinnen Sie einen Herbsturlaub im Meraner Land

Wein, Speck und Schüttelbrot. Antipasti, Apfelstrudel und Apéro. Wer im Herbst das Meraner Land erkundet, darf sich nicht nur über das beeindruckende Nebeneinander von verschneiten Gipfeln und grünen Palmen freuen. Auch in der Küche mischen sich alpine und mediterrane Komponenten. Wir verlosen einen Kurzurlaub in der berühmten Südtiroler Region.









Besonders fröhlich geht es im Meraner Land in Südtirol beim herbstlichen Törggelen zu. Die „Erntedank“-Wochen haben von Anfang Oktober bis Mitte November einen festen Platz im Kalender des Meraner Landes. Wer einmal dabei war, wird die Gemütlichkeit und das Flair nicht so schnell vergessen. Gemeinsam mit Einheimischen verbringen Gäste wunderbare Momente bei Festen, Kochkursen, Wanderungen und geselligen Abenden. Man feiert die Gaben des Sommers und wärmt sich mit gehaltvollen Speisen ebenso wie an den Öfen der behaglichen Stuben. Was zu einem klassischen Törggelen-Essen gehört? Von der Gerstensuppe über liebevoll angerichtete Marenden (Brotzeitbretter) bis zu Selchfleisch und Schlachtplatten: Eigentlich ist alles Traditionelle möglich. Hauptsache hausgemacht.



Zum Nachtisch dürfen süße Krapfen und Ketschn – gebratene Kastanien – nicht fehlen, die mit süßem, noch nicht vergorenem Traubensaft, dem so genannten „Sußer“, oder jungem Wein, „Nuier“ genannt, kombiniert werden. Auch Kleinstbetriebe und kreative Jungköche versuchen sich immer öfter in der Neuinterpretation traditioneller Südtiroler Speisen.





Geselligkeit wird im Meraner Land groß geschrieben





Neben dem wunderbaren Essen und Trinken steht die Geselligkeit im Mittelpunkt. Das lange Zusammensitzen mit Freunden, das gesellschaftliche Feiern, Lachen und Genießen. Und nicht zuletzt das Wandern von Buschenschank zu Gasthaus, von Weingut zu Restaurant und von Berghütte zu Bar. So kann man sich leicht hinreißen lassen.



Wer mag, spaziert tagsüber durch die Apfelhaine, die nach und während der Ernte himmlisch duften. Oder wandert durch schier unendliche Rebstöcke, um den einen oder anderen Winzer persönlich zu besuchen. In ihren Hofläden und Schänken oder auf regionalen Märkten bieten viele ihre Erzeugnisse zum direkten Verkauf: ob Obst, Gemüse, Fleisch, Brot, Tee, Saft, Schnaps oder Wein.





Heimische und authentische Werte

Im Meraner Land besinnt man sich auf heimische und authentische Werte. Und beliefert die umliegenden Restaurants ausschließlich mit bester Qualität. So werden einzelne Produkte und Speisen durch viel Liebe und kreative Ideen zu unverwechselbaren Genüssen, die jedermann sehen und direkt schmecken kann. Probieren ausdrücklich erwünscht.



Das Vier-Sterne-Mondi-Hotel Tscherms ist der Geheimtipp im Meraner Land, wenn es um eine herbstliche Auszeit für alle Sinne geht. Das modern gestaltete Vier-Sterne-Haus gilt als perfekte Basis für genussreichen Urlaub und verfügt mit seinem Restaurant Terz über ein Lokal, das neben moderner Südtiroler Küche auch eine erstklassige Weinauswahl bietet. Am Ortsrand des Dörfchens Tscherms, nur 15 Minuten von Meran entfernt, bietet das „Schmuckkästchen“ 35 Zimmer und Suiten, die nicht nur stylisch, sondern auch rundum gemütlich sind. Zur Törggelen-Zeit gibt es besondere Angebote, die unvergessliche Erlebnisse, feine Kulinarik und exklusives Wohlfühlen verbinden.





So können Sie den Kurzurlaub gewinnen

Und auch sonst ist es egal, ob Sie zum Skifahren, Wandern oder einfach zum Genießen ins Meraner Land kommen: Dieses sympathisch-moderne Urlaubszuhause werden Sie lieben.



In Zusammenarbeit mit dem Mondi Hotel Tscherms (www.tscherms.mondihotels.com) verlost die Mediengruppe Bayern vier Nächte für zwei Personen inklusive Frühstück. Das Teilnahmeformular finden Sie hier.

