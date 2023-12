Wandergruppe auf Teneriffa in Not - Rettungskräfte helfen

Rettungskräfte in Nürnberg haben über Umwege einer Wandergruppe auf Teneriffa geholfen, die auf dem Vulkanberg Teide in Not geraten war. Eine Anruferin habe sich an sie gewandt und erzählt, dass sie eine Nachricht von Freunden bekommen habe, die auf dem Vulkanberg Teide auf der Kanareninsel wandern waren, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Die Gruppe geriet demnach am Donnerstag in einen Sturm und die Temperaturen sanken. Die Seilbahn sei bereits außer Betrieb und auch ein Abstieg zu Fuß sei nicht möglich gewesen. Aus unbekannten Gründen konnten die Wanderer keinen Notruf vor Ort absetzten. Die WhatsApp Nachricht nach Deutschland kam aber an.

Die Mitarbeiter setzten sich den Angaben zufolge nach dem Anruf mit der Deutschen Botschaft in Madrid sowie mit der dortigen Polizei in Verbindung. Am Freitag bestätigte das deutsche Konsulat auf Gran Canaria, dass die Wandergruppe gefunden und unverletzt ins Tal gebracht wurde.

© dpa-infocom, dpa:231201-99-149259/3