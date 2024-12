Waldkauz steckt im Kamin fest

Waldkauz - Der verirrte Waldkauz wird noch in einer Tierklinik untersucht. (Symbolbild) - Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Irgendwie kam er rein, aber nicht mehr raus: Ein Waldkauz sitzt in einem Kamin fest. Ein tierischer Einsatz für die Münchner Feuerwehr.

In München hat sich ein Waldkauz in einen Kamin verirrt und den Weg nach draußen nicht mehr gefunden. Er musste am Morgen von der Feuerwehr aus dem Kamin eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bogenhausen befreit werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehrleute verschafften sich demnach über eine der Kamintüren im Haus Zugang zum Vogel.

In einer Tierfangbox sei der Waldkauz dann für eine Untersuchung in eine Tierklinik gebracht worden. Wer genau auf den Waldkauz im Kamin aufmerksam wurde, war laut einem Feuerwehrsprecher nicht bekannt. Ebenso unklar blieb, wie der Vogel eigentlich im Kamin landete und wie er bemerkt wurde.

© dpa-infocom, dpa:241217-930-320396/1