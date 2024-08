Waldbrandgefahr durch brennende Garage

In einer Garage am Waldrand in Niederbayern bricht ein Feuer aus. Wegen der Trockenheit herrscht aktuell eine erhöhte Waldbrandgefahr. Die Feuerwehr versucht Schlimmeres zu verhindern.

Weil ein Brand in einer Garage am Waldrand in Niederbayern ausgebrochen ist, ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot ausgerückt. Es habe die Gefahr bestanden, dass die Flammen auf den Wald übergreifen, sagte ein Polizeisprecher. Deshalb hätten die Feuerwehrkräfte in Ortenburg im Landkreis Passau begonnen, den Brand von der Waldseite zu löschen. So sei ein Ausbreiten der Flammen auf den Wald verhindert worden, erklärte der Beamte weiter.

Ob die Feuerwehr auch das angrenzende Wohnhaus von den Flammen beschützen konnten, war zunächst unklar. Es sei aber nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden, so die Polizei weiter. Die Ermittler schätzen den Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Nach Angaben der Polizei habe der Mieter das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt. Die Ermittler glauben, dass möglicherweise ein technischer Defekt eines Elektrogeräts den Brand verursacht haben könnte. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht, hieß es weiter.

An diesem Wochenende ist die Waldbrandgefahr durch die Trockenheit und die hohen Temperaturen erhöht. Die Bezirksregierung von Niederbayern hatte deshalb zwei Beobachtungsflüge angeordnet. Aus der Luft sollen dabei mögliche Gefahren für einen Waldbrand entdeckt und beobachtet werden, wie die Regierung mitteilte.

