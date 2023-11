Waldarbeiter unter Baumstamm eingeklemmt und schwer verletzt

Ein 60-jähriger Waldarbeiter ist im Landkreis Regensburg von einem Baumstamm eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, zerschnitt der Mann bei Beratzhausen einen bereits gefällten Baum, als der Baumstamm plötzlich in seine Richtung rollte. Der Baum klemmte den Mann unter sich ein. Ein 62-Jähriger, der dabei war, holte sofort Hilfe. Der Baum wurde mit schwerem Gerät angehoben und der Mann befreit. Er kam in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall am Donnerstag kam, war zunächst unklar.

