„Es ist ein Ort der Hoffnung, der Zuversicht und der Zukunft.“ So beschreibt BR-Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz das Waisenhaus St. Clare in Harar im Osten Äthiopiens. Sie ist Botschafterin des internationalen katholischen Hilfswerks missio München. Das äthiopische Waisenhaus ist das diesjährige missio-Weihnachtsprojekt, Dämmrich von Luttitz die Patin. So sieht das Projekt aus.