Wahlomat für die Landtagswahl Bayern 2023: Ab wann er online geht

Der Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung ist ein beliebtes Analysetool in den Wochen vor politischen Wahlen in Deutschland. Auch vor der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober 2023 will er wieder für Entscheidungshilfe sorgen.









Noch ist das Programm nicht erreichbar, doch schon bald soll es soweit sein: Am 13. September 2023 geht der Wahlomat für die Landtagswahl 2023 in Bayern laut Bundeszentrale für Politische Bildung (BPB) online. Er wird dann auf der Homepage der BPB zu finden sein.





Was ist der Wahlomat?





Bei dem Wahlomat handelt es sich um ein Online-Frage-Antwort-Programm, das dem Nutzer zeigen will, mit welchen Parteien seine politische Meinung am meisten übereinstimmt. „38 Thesen können mit ‘stimme zu‘, ‘stimme nicht zu‘, ‘neutral‘ oder ‘These überspringen‘ beantwortet werden - alle zur Wahl zugelassenen Parteien können sich am Wahl-O-Mat beteiligen. Auf diese Weise können die Nutzerinnen und Nutzer die eigenen Antworten mit denen der Parteien abgleichen. Der Wahl-O-Mat errechnet daraufhin den Grad der persönlichen Übereinstimmung mit den ausgewählten Parteien“, heißt es dazu auf der Homepage der BPB.



Weitere Informationen zur Landtagswahl 2023 finden Sie unter diesem Link auch auf unserer Übersichts-Sonderseite zur Wahl.

− kse