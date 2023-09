Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat angekündigt, dass Bau- und Verkehrsminister Christian Bernreiter auch nach der Landtagswahl am 8. Oktober wieder dem Kabinett angehören soll. Söder sprach am Mittwochabend in Deggendorf bei einem „Bezirksempfang“ der niederbayerischen CSU, deren Vorsitzender Bernreiter seit Juli ist.