Wahlkämpfer in Würzburg bedrängt: Täter fliehen

Zwei Wahlkämpfer der Grünen sind in Würzburg bedrängt worden. Die beiden hätten am vergangenen Samstag am Bahnhofsvorplatz Wahlplakate aufgehängt, als eine vierköpfige Gruppe auf sie zugekommen sei, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Ein Mann aus der Gruppe habe einen Wahlhelfer dann bedrängt und zwei Wahlplakate heruntergerissen. Als Passanten auf den Vorfall aufmerksam geworden seien, habe sich die Gruppe unerkannt entfernt. Eine Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:240524-99-152745/2