Wahlen blau-weiß: Ganz Deutschland schaut auf den Freistaat

Am Sonntag wählt Bayern. Und eines ist klar: Ganz Deutschland schaut auf den Freistaat – und versucht sich wieder einmal in der Deutung des weiß-blauen Politik- und Lebensgefühls, der „Mia-san-Mia“-Mentalität. Manche Beobachtung wird uns Bayern schmeicheln, etwa wenn es darum geht, dass die Wirtschaftsleistung im Freistaat bei 54 000 Euro pro Einwohner liegt, im Bund hingegen nur bei knapp 46 000 Euro, und dass die Arbeitslosenquote in Bayern nur 3,1 Prozent beträgt, im Bund hingegen 5,3 Prozent.