Wahlen bei ostbayerischen CSU-Bezirken

Christian Bernreiter - Christian Bernreiter ist der neue Bezirksvorsitzende der niederbayerischen CSU. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Bei den ostbayerischen CSU-Bezirksverbänden wird neu gewählt. In der Oberpfalz bleibt alles beim Alten, in Niederbayern gibt es aber einen Umbruch. Ein Minister aus München übernimmt dort, ein prominentes Gesicht aus Berlin tritt ab.

Der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat am Samstag nach mehr als sieben Jahren den CSU-Bezirksvorsitz in Niederbayern abgegeben. Auf dem Bezirksparteitag in Dingolfing wurde der bayerische Bauminister Christian Bernreiter mit rund 98 Prozent der Stimmen zum neuen Bezirkschef gewählt, wie ein Parteisprecher berichtete. Einen Gegenkandidaten hatte der 59-Jährige nicht. «Mit dem neuen Bezirksvorsitzenden Christian #Bernreiter beginnt eine neue Ära», twitterte Parteichef Markus Söder nach der Wahl.

Scheuer hatte bereits zum Jahresanfang angekündigt, dass er nicht noch einmal als Bezirksvorsitzender kandidieren werde. Der 48 Jahre alte Bundestagsabgeordnete hatte den Bezirksverband seit Februar 2016 geleitet. Scheuer wird für das Debakel mit der geplatzten Pkw-Maut in Deutschland verantwortlich gemacht. Wie zuletzt bekannt wurde, muss der Bund wegen des gescheiterten Projekts 243 Millionen Euro Schadenersatz zahlen.

Auch in der Oberpfalz wurde am Samstag der Bezirksvorstand der Christsozialen neu gewählt, einen Wechsel an der Spitze gab es dabei nicht. Bayerns Finanzminister Albert Füracker wurde in Lappersdorf (Landkreis Regensburg) nach Angaben einer Parteisprecherin mit ebenfalls rund 98 Prozent wiedergewählt und bleibt damit zwei weitere Jahre im Amt. Auch er hatte keinen Konkurrenten bei der Abstimmung. Der 55-Jährige ist seit 2015 Chef des Bezirksverbands in der Oberpfalz.

Die CSU ist in insgesamt zehn Bezirksverbände unterteilt. Es gibt einerseits in jedem der sieben Verwaltungsbezirke des Landes solch einen Unterverband. Zudem gibt es eigene Bezirksverbände in den Großstädten München und Augsburg sowie in der Region Nürnberg-Fürth-Schwabach. Die Bezirksvorsitzenden gelten in der Partei als einflussreich.

