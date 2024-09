Wagen fährt mit Blaulicht vom Flohmarkt über Autobahn

Polizei Blaulicht (Symbolbild) - Polizisten haben auf der A73 in Mittelfranken ein vermeintliches Einsatzfahrzeug kontrolliert. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Auto fährt mit Blaulicht über die Autobahn. Ein Polizist außer Dienst wird misstrauisch und verständigt seine Kollegen.

Ein Autofahrer ist unerlaubterweise mit Blaulicht hinter der Frontscheibe seines Wagens auf der Autobahn 73 bei Erlangen unterwegs gewesen. Eigenen Angaben zufolge hatte der 64-Jährige das Blaulicht kurz zuvor auf einem Flohmarkt gekauft, wie die Polizei mitteilte.

Ein Polizist, der am Sonntag in seiner Freizeit auf der A73 unterwegs war, machte dem Wagen, wie andere Autofahrer auch, zunächst Platz. Schließlich habe er aber Zweifel an der Echtheit des vermeintlichen Einsatzfahrzeugs bekommen, unter anderem, weil neben dem Blaulicht kein Martinshorn eingeschaltet war, wie ein Polizeisprecher erklärte.

Der Polizist verständigte seine Kollegen, die den 64-Jährigen anhielten und den Angaben nach feststellten, dass er das Blaulicht ohne Berechtigung in Betrieb hatte. Laut Polizei erklärte der Mann den Beamten, dass er „nur mal probieren“ wollte, ob Flohmarkt-Fund auch funktioniere. Die Polizisten stellten das Licht sicher. Gegen den 64-Jährigen ermittle die Polizei nun wegen Nötigung und Amtsanmaßung.

© dpa-infocom, dpa:240916-930-233708/1