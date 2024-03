Waffen nach SEK-Einsatz in Wohnung von 63-Jährigem gefunden

Die Polizei hat nach einem SEK-Einsatz mehrere Waffen in der Wohnung eines 63-Jährigen im schwäbischen Sulzberg (Landkreis Oberallgäu) gefunden. Wie die Polizei mitteilte, sollte der Mann am Mittwochmittag nach richterlichem Beschluss wegen einer möglichen Eigengefährdung in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht werden. Weil er zuvor angegeben haben soll, Waffen zu besitzen, wurden Beamte des SEK für den Einsatz hinzugezogen.

Den Angaben nach ließ sich der 63-Jährige widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus gebracht. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Beamten fanden mehrere Schusswaffen, Messer und zwei Armbrüste in der Wohnung des 63-Jährigen, hieß es. Gegen ihn werde nun wegen möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

