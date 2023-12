Vorweihnachtliche Reisewelle rollt: Lange Staus

Kurz Tag vor Weihnachten rollt laut ADAC die Reisewelle. „Wir haben in alle Richtungen Staus“, sagte ein ADAC-Sprecher am Freitag. Alle Autobahnen seien betroffen. Von überall her seien Menschen unterwegs, sie machten Verwandtenbesuche, seien auf dem Weg in den Urlaub oder zum Einkaufen.

Hinzu komme der Sturm mit Zugausfällen. Das Wetter erfordere von den Autofahrern besondere Aufmerksamkeit, etwa beim Überholen von Lastwagen.

Am längsten stockte der Verkehr am Freitagnachmittag auf der Autobahn 8 von München Richtung Salzburg, dort ging es über 22 Kilometer nur per Stop and Go voran. Zudem gebe es mehrere Staus von zehn und mehr Kilometern Länge, sagte der Sprecher.

Auch für diesen Samstag erwartet der ADAC regen Verkehr auf den Straßen in Deutschland. Am Heiligen Abend dürfte es etwas ruhiger zugehen.

