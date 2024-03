Vorstand Rossow verlängert Vertrag beim 1. FC Nürnberg

Niels Rossow soll die „Club“-Zukunft mitgestalten. Wie lange der neue Vertrag läuft, verriet der 1. FC Nürnberg wie üblich nicht.

Der 1. FC Nürnberg und Vorstand Niels Rossow haben ihre Zusammenarbeit verlängert. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, soll der kaufmännische Vorstand weiter die Geschicke des „Clubs“ lenken. Über die Laufzeit der Vertragsverlängerung äußerte sich der Verein wie gewohnt nicht.

„Wir standen immer in engem Austausch und freuen uns, dass Niels Rossow die Weiterentwicklung des 1. FC Nürnberg auch künftig mit uns allen begleiten wird“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Meier laut Mitteilung.

Der gebürtige Nürnberger Rossow kam 2018 zum Verein und verantwortet unter anderem die Ressorts Verwaltung, Finanzen, Stadionentwicklung, Sicherheit, Vermarktung sowie Fans, Mitglieder und Unternehmenskommunikation.

„Ich danke dem Aufsichtsrat und freue mich sehr, weiterhin in unserem einzigartigen Verein in meiner Heimatstadt wirken und in Zusammenarbeit mit einem ambitionierten Team zu einer erfolgreichen Zukunft des 1. FC Nürnberg beitragen zu können“, sagte Rossow.

© dpa-infocom, dpa:240314-99-339411/2