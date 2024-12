Vorfall in Waldstück bei Willmering: Überwachungskamera erfasst unbekannten Wilderer

Zu einem Fall von Wilderei ist es am Wochenende im Raum Willmering (Landkreis Cham) gekommen. Nun ermittelt die Polizei.



Ein bislang unbekannter Täter hatte am Sonntag, 15. Dezember, gegen 16.15 Uhr, in einem Waldstück im Gemeindegebiet Willmering ein Reh erlegt und dieses mitgenommen.



Der Vorgang wurde von einer Wildkamera, welche der zuständige Jagdpächter in dem Waldgebiet aufgestellt hatte, aufgenommen. Der Jäger erstattete Anzeige wegen Jagdwilderei, dementsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.