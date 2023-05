Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte bei Unfall in Kulmbach

Unfall - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bei einem Autounfall in Kulmbach sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 57-Jähriger hatte mit seinem Auto auf dem Weg nach Buchau einem von rechts kommenden Wagen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Beim folgenden Zusammenstoß erlitten der Mann und die gleichaltrige Fahrerin des anderen Autos schwere Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei entstand bei dem Unfall am Dienstagabend hatte ein Sachschaden von rund 45.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:230531-99-884345/2