Vorbild Bayern und Tirol: Salzburg macht Jagd auf Problemwölfe

Vermutlich ab Donnerstag dürfen Problemwölfe – hier ein Bild eines Europäischen Wolfes aus dem Alpenzoo Innsbruck – im österreichischen Bundesland Salzburg gejagt werden. −Foto: Alpenzoo Innsbruck

Ab Montag treten zwei Verordnungen für den Pinzgau und die Region Rußbach in Kraft, um die Entnahme von Problemwölfen schneller zu ermöglichen. Das teilte das Land Salzburg in einer Presseaussendung mit.









Auf Salzburgs Almen sind heuer bereits 35 Nutztiere gerissen worden. Wölfe wurden in zwei der sechs Vorfälle per DNA-Analyse bestätigt, bei den anderen sind die Spuren laut Experten eindeutig. Um die Entnahme von Problemwölfen schneller zu ermöglichen, treten ab Montag nun zwei Verordnungen für den Pinzgau und die Region Rußbach in Kraft, um dort die beiden Problemwölfe zu bejagen. Das teilte das Land Salzburg in einer Presseaussendung mit.





Wo kein Herdenschutz möglich ist, soll es Jagd auf Problemwölfe geben





Doch bei diesem Schritt soll es nicht bleiben. Überall dort, wo Herdenschutz nicht möglich ist, soll die Jagd auf Problemwölfe möglich sein. Auch auf DNA-Bestätigungen wird nicht mehr gewartet. Langfristig soll der Schutzstatus des Wolfes in Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen Regionen, zum Beispiel im Rahmen der ARGE Alp, herabgesetzt werden. Drei bis vier Wölfe sollen sich derzeit in Salzburg aufhalten, so der Wolfsbeauftragte des Landes, Hubert Stock.





Wolfrisse sind ein Problem für Almleute und Tourismus





„Taucht ein Problemwolf auf, muss schnell gehandelt werden, denn diese Tiere wandern bis zu 70 Kilometer pro Tag. Darum setzen wir in der Landesregierung als Sofortmaßnahme jetzt auf Verordnungen, die gleich nach der kurzen Begutachtungsfrist in Kraft treten können“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek. „Wir können so schneller bei Problemwölfen reagieren und eine Lösung herbeiführen. Wolfrisse sind einerseits für Almleute ein wirtschaftliches Problem, aber auch für den Tourismus, besonders in der Hochkönigregion, wo die Almwirtschaft ein wichtiger Faktor ist. Aber auch emotional ist es für die Landwirte sehr belastend, denn sie hängen an ihren Tieren, sie sind ihre Existenz“, so Svazek.





Rund 30.000 Wölfe halten sich laut Experten in Europa auf





Wolfsbeauftragter Stock sieht es laut Pressemitteilung – bei all der Dramatik – auch positiv, dass weite Teile Europas Schwierigkeiten mit der Rückkehr des Wolfes haben. Rund 30000 Wölfe halten sich laut Experten in Europa auf, der russische Teil Europas ist dabei nicht mitgerechnet. „Die Art ist nicht mehr gefährdet. Wir können uns hier gemeinsam zum Beispiel mit den anderen Regionen der ARGE Alp stark machen, dass der Schutzstatus des Wolfes herabgesetzt wird, aber das wird dauern, daher müssen wir vorerst sozusagen eigene Lösungen finden“, so Stock.



Andere Regionen wie Tirol und Bayern haben bereits gute Erfahrungen mit der Definition dieser nicht-schützbaren Bereiche gemacht. „Nach diesen gemeinsam erarbeiteten Parametern richten auch wir uns, um diese Zonen zu bestimmen. Herdenschutz würde bei uns bedeuten, Zäune zu errichten und aufgrund der Topgraphie im hochalpinen Bereich ist das in der Regel unmöglich.“ Auch eine Förderung für Behirtung und Herdenschutzhunde sei in Salzburg laut Stock aufgrund der Besitzstruktur nicht machbar.





Problemwölfe könnten ab Donnerstag gejagt werden





Marlene Svazek skizziert die unmittelbar nächsten Schritte. „Die Begutachtungsfrist für die beiden Verordnungen Pinzgau und Rußbach geht diese Woche zu Ende. Am Mittwoch werden wir alle von der Landesregierung unterschreiben und wenn alles so läuft, wie geplant, können die beiden Problemwölfe aus derzeitiger Sicht ab Donnerstag gejagt werden.“

− pnp