Vor zwei Wochen eingeliefert: Schauspieler Fritz Wepper (82) mit Blutvergiftung in Klinik

Schauspieler Fritz Wepper sitzt mit einer Angel auf einem Angelboot im Hafen. Aktuell befindet er sich in einem Krankenhaus. − Foto: dpa

Der Schauspieler Fritz Wepper befindet sich wegen einer Blutvergiftung im Krankenhaus. Das bestätigte sein Anwalt Norman Synek am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München.









Wepper sei „schon wieder auf dem Weg der Besserung“. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet, dass der 82-Jährige vor zwei Wochen in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert worden war.



Lesen Sie auch: Nach dem Tod von Elmar Wepper: Bruder Fritz ist untröstlich



Weppers wohl berühmteste Rolle war die des Assistenten Harry in der Krimiserie „Derrick“, außerdem war er als Bürgermeister Wolfgang Wöller in der ARD-Fernsehserie „Um Himmels Willen“ bekannt. Sein jüngerer Bruder Elmar war im Oktober im Alter von 79 Jahren gestorben.

− dpa