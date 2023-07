Vor Zeugen und laufender Videoüberwachung: Betrunkene schlagen 31-Jährigen nieder

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdelikts aufgenommen, die einem Sprecher zufolge „dadurch erleichtert werden, dass sowohl Zeugen vor Ort waren und die Örtlichkeit mit Video überwacht ist.“ −Symbolbild: dpa

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, wurden die Beamten der Polizeiinspektion Regenstauf (Landkreis Regensburg) zu einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz gerufen.









Vor einer Gaststätte trafen sie auf eine Gruppe von drei alkoholisierten Personen Anfang Dreißig und einen 31-jährigen Geschädigten, teilten die Beamten am Samstag mit. Aus bislang ungeklärter Ursache waren die Personen in eine Auseinandersetzung geraten, in deren Verlauf der 31-Jährige geschubst und ins Gesicht geschlagen wurde.



Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Regensburger Krankenhaus gebracht.

