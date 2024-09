Vor Augsburg-Spiel: Mainz will nicht wie Barça sein

Bo Henriksen - Trainer Bo Henriksen will dem FSV Mainz 05 den ersten Saisonsieg in der Liga holen. - Foto: Uwe Anspach/dpa

So spielen wie der FC Barcelona? Nein danke, sagt sich Mainz-Coach Henriksen. In Augsburg soll der erste Saisonsieg in der Bundesliga her. Ein Abwehrmann könnte wieder in der Startelf stehen.

Abwehrspieler Andreas Hanche-Olsen steht beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 vor einer Rückkehr in die Startelf. „Hanche-Olsen trainiert mit, und wir hoffen, dass er für Freitag fit ist“, sagte Mainz-Trainer Bo Henriksen vor dem vierten Spieltag beim FC Augsburg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Der 27-Jährige hatte zuletzt bei der ersten Saisonniederlage gegen Werder Bremen (1:2) wegen einer Kopfverletzung aus der Länderspielwoche gefehlt.

In Augsburg streben die Mainzer nach dem ersten Saisonsieg in der Liga. Gegen Werder gab es trotz einer halben Stunde in Überzahl sogar die erste Niederlage. „Wir müssen ein bisschen besser verteidigen und auch besser umschalten“, erklärte Henriksen. Daran habe die Mannschaft in dieser Woche gearbeitet, sagte der 49-Jährige.

Für Henriksen ist es nicht wichtig, viel Ballbesitz zu haben. „Hauptsache wir gewinnen“, betonte er und fügte hinzu: „Es geht mir nicht darum, wie Barcelona zu spielen. Wir wollen nicht wie Barcelona spielen. Wir sind nicht Barcelona. Wir sind Mainz.“

Dänisches Trainerduell an der Seitenlinie

Der FCA sei eine „gute Fußballmannschaft“, betonte Henriksen vor dem dänischen Trainerduell in Augsburg. Beim Gegner steht sein Landsmann Jess Thorup an der Seitenlinie. „Ich kenne den Trainer, ich kenne den Sportchef, ich kenne den Assistenztrainer“, sagte Henriksen.

Das Wichtigste sei am Freitagabend nicht der Gegner, sondern das eigene Spiel. „Ich habe so viel Vertrauen in diese Mannschaft, ich habe so viel Vertrauen in jeden Spieler, und wenn wir mit dieser Power spielen wie gegen Werder Bremen, dann haben wir eine gute Chance, ein gutes Resultat in Augsburg zu holen.“

