Temperatursturz: Von Sommerhitze ins herbstlich nasse Schmuddelwetter

Der Ausblick vom Großen Arber (1456 Meter) war am Montag trüb und wolkenverhangen und auf der Zugspitze (2962 Meter) lag morgens bei Temperaturen um die null Grad sogar ein wenig Schnee. Herrschte passend zu den letzten Tagen der Sommerferien am Wochenende noch bestes Sommerwetter, kündigt sich der Herbst jetzt mit kräftigen Temperaturstürzen an.



„Der Herbst kommt“, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Während es am Dienstag noch einmal einigermaßen warm werden kann, werde es danach richtig unangenehm. Ab Mitte der Woche lenkt das Tief Zilan kalte Luft aus dem Raum Island direkt nach Bayern. Die Temperaturen sinken auf herbstliche 15 Grad oder sogar darunter. Auch am Wochenende bleibt das Wetter wechselhaft und es kann immer wieder regnen. In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze währenddessen bis auf 1500 Meter und auch auf dem Großen Arber sind laut Schmidt erste Schneeflocken möglich.





September bis jetzt ungewöhnlich warm





Die herbstlichen Temperaturen seien im Vergleich zu den vergangenen Tagen ein Riesensprung, aber für die Jahreszeit nichts Ungewöhnliches. Bis jetzt sei der September nämlich extrem warm gewesen. Die Temperaturen lagen 8,7 Grad über dem Durchschnitt. Bis jetzt zählt der September acht Sommertage, also Tage, an denen es wärmer als 25 Grad wurde. An vier Tagen davon erreichte das Thermometer sogar über 30 Grad. Normal sind eigentlich fünf Sommertage.



In den kommenden Tagen bleibt es dagegen erst einmal kühl. Die Aussichten, dass es noch einmal ein paar schöne Tage im Herbst gibt, stehen laut Schmidt jedoch nicht schlecht. Bereits im Laufe der kommenden Woche könnte sich das Wetter verbessern.