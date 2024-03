Von Motorhaube gestürzt: Mann lebensgefährlich verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern in Augsburg, ist ein 34-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor war der Mann wohl auf die Motorhaube vom Auto des anderen Fahrers gestiegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Unbekannte fuhr daraufhin mit erhöhter Geschwindigkeit los. Dabei stürzte der 34-Jährige von der Motorhaube. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Mann floh Richtung Innenstadt. Zunächst konnte die Polizei ihn nicht finden. Warum die Auseinandersetzung am Montagabend so eskalierte, war zunächst unklar.

