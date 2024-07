Von Bus überrollt - 88-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Polizei - Symbolbild - Die Ermittlungen der Polizei zu einem Bus-Unglück in Ansbach dauern rund eine Woche nach dem Vorfall an. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein 88-Jähriger wird in Ansbach von einem Bus überrollt. Rund eine Woche später stirbt der Mann im Krankenhaus. Noch ist laut Polizei unklar, wer bei dem Vorfall am Steuer des Busses saß.

Nachdem ein Fußgänger in Ansbach von einem Omnibus überrollt worden war, ist der 88-Jährige im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben eines Polizeisprechers erlag der Mann in der Nacht zum Freitag seinen schweren Verletzungen. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Senior am Donnerstag der vergangenen Woche auf einem Gehweg gestürzt war.

Der Omnibus habe dann den am Boden liegenden Mann erfasst und ihn mit mindestens einem Reifen überfahren, so die Polizei. Der Fahrer sei demnach ohne anzuhalten einfach weitergefahren. Durch Zufall entdeckte eine Polizeistreife den verletzten Mann und alarmierte den Rettungsdienst.

Wer bei dem Vorfall den Bus fuhr, ist nach Angaben des Sprechers noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei untersuche außerdem, inwiefern der Fahrer des Busses das Geschehen bemerkt haben könnte.

