Von Brunn und Endres bleiben an der Spitze der Bayern-SPD

Auftakt SPD-Parteitag Bayern - Ronja Endres, Landesvorsitzende der Bayern SPD, und Florian von Brunn, Vorsitzender der Bayern SPD, freuen sich beim Parteitag der Bayern-SPD im Kongress am Park. - Foto: Stefan Puchner/dpa

Die SPD geht trotz nach wie vor durchwachsener Umfrageergebnisse zuversichtlich und personell geschlossen in die kommenden Monate bis zur Landtagswahl. Inhaltlich positioniert sie sich links und sozial.

Die bayerische SPD setzt im Wahljahr bei ihrem Spitzenpersonal auf Konstanz. Der Parteitag der Genossen bestätigte am Samstag in Augsburg Florian von Brunn und Ronja Endres als Doppelspitze. Beide haben das Amt seit April 2021 inne. Von Brunn erhielt 86,5 Prozent der Stimmen, Endres 89,9 Prozent. «Wir haben beide so um die 30 Prozent zugelegt, das gleiche wünsche ich mir natürlich auch für die Bayern-SPD», sagt von Brunn mit Verweis auf die Vorstandswahl vor zwei Jahren. «Vielen Dank für euer Vertrauen und dieses starke Ergebnis», betonte Endres. Gegenkandidaten hatte es keine gegeben.

«Wir wollen einen Politikwechsel hin zu sozialer Politik und sozialer Verantwortung für Bayern», sagte von Brunn zu Beginn des Parteitags in seiner mehr als 45-minütigen Grundsatzrede. CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder werde seiner Verantwortung für die 13 Millionen Bayerinnen und Bayern nicht gerecht.

Von Brunn kündigte an, dass die SPD im anstehenden Wahlkampf einen klaren Fokus auf soziale Themen habe. Die Menschen müssten sich ein Leben in Bayern leisten können. Dazu gehöre ein umfassendes Maßnahmenpaket für mehr Wohnungsbau - darunter etwa die Einführung einer Baulandsteuer, eines Bodenfonds und eine Änderung des Baugesetzbuchs. «Ich bin es leid, dass Grundstücke, auf denen man bauen könnte, einfach brach liegen können. Nur weil ihre Besitzer auf noch höhere Preise spekulieren», betonte er.

In einer ungewöhnlich emotionalen Rede sprach die Co-Vorsitzende Endres «von den zwei schönsten Jahren ihres Lebens». Sie appellierte an alle Genossen, sich auf die Erfolge der Partei auf Landes- und Bundesebene zu besinnen. Für einen erfolgreichen Wahlkampf brauche es «Herzblut. Jetzt ist es Zeit, Lust auf die Zukunft zu machen. Denn dieses Jahr ist endlich Landtagswahl.» Es müsse alles in Bewegung gesetzt werden, um diese Wahl für die «rote SPD in Bayern» zum Erfolg zu führen. Für den Wahlerfolg am 8. Oktober seien die letzten drei Monate entscheidend.

© dpa-infocom, dpa:230513-99-675752/2