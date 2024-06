Von Bayer zu Bayern? Tah offenbar wechselwillig

Nationalmannschaft in Herzogenaurach - Ankunft - Bundestrainer Julian Nagelsmann (3.v.r) und Spieler Jonathan Tah (2.v.r) lächeln bei der Ankunft am Bahnhof. - Foto: Daniel Löb/dpa

Nationalverteidiger Jonathan Tah steht vor einem Wechsel zum FC Bayern. Einem Bericht zufolge hat sich der Fußball-Rekordmeister mit dem Innenverteidiger bereits geeinigt.

Jonathan Tah will Bayer Leverkusen offenbar verlassen und sich dem FC Bayern anschließen. Der Innenverteidiger des deutschen Fußball-Meisters habe den Leverkusener Verantwortlichen seinen Wechselwunsch mitgeteilt, berichtete der Pay-TV-Sender Sky am Montagabend. Der 28 Jahre alte Nationalspieler, der in Leverkusen noch ein Jahr unter Vertrag steht, soll sich mit den Münchnern bereits mündlich auf einen Wechsel geeinigt haben. Laut Sky erhält Tah beim Rekordmeister einen Vertrag bis 2029.

© dpa-infocom, dpa:240610-99-346753/2