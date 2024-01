Von Alzchem über BMW bis ZF: So leidet die Industrie in der Region unter dem Bahnstreik

Verwaiste Bahnhöfe, genervte Fahrgäste: Der vierte und längste Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat am Mittwoch begonnen. Auch in Bayern fährt kaum ein Zug. Wie wirkt sich das auf die Industrie aus?









Reisende, die an Bahnhöfen stranden, Pendler, die angesichts von Zugausfällen ihre Arbeit nicht erreichen: Ist vom derzeit laufenden Bahnstreik die Rede, steht meist der Personenverkehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Doch wie sind die Auswirkungen auf den Güterverkehr? Zumal hier der Streik bereits rund zwölf Stunden früher – am Dienstagabend – begonnen hatte.



Die Mediengruppe Bayern hat bei großen Firmen in der Region nachgefragt:



- Obwohl große Unternehmen wie BMW sich externer Dienstleister bedienen, die auch auf der Schiene für den Autobauer unterwegs sind, könnte es zu Verzögerungen kommen, zum Beispiel, weil Stellwerke vom Streik betroffen sind. So ist die Situation in Niederbayern.



- So ist die Situation in Oberbayern, wo vor allem im Chemiedreieck Firmen wie Wacker oder Alzchem auf den Güterverkehr per Schiene angewiesen sind.



Unterdessen gibt es auch Profiteure des Bahnstreiks – zum Beispiel „Flixbus“: Die grünen Busse sind weitgehend ausgebucht, die Preise haben angezogen. Eine Fahrt von Passau nach Berlin kostete etwa 199,98 Euro.