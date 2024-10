Filmemacher aus dem Kreis Passau plant Film über deutsch-deutsche Geschichte

Seit er Zeuge eines historischen Ereignisses wurde, hat ihn die Geschichte nicht mehr losgelassen: Deutsch-deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert, die heute schon wieder vielfach der Geschichtsvergessenheit anheim fällt. Der Vilshofener Filmemacher (Landkreis Passau) Jens Prausnitz ist mit einem Spielfilm über Willy Brandt beschäftigt, der sich mit dem Kniefall des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers am 7. Dezember 1970 in Warschau befasst. Auch über die Auffanglager 1989 in Passauer Raum hat er geschrieben und gedreht.