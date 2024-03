Vollsperrung der A3 bei Höchstadt aufgehoben

Die seit Mittwochabend andauernde Sperrung der Autobahn 3 bei Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ist am frühen Freitagmorgen aufgehoben worden. Der Verkehr rolle wieder ohne Einschränkungen, teilte die Polizei mit.

Wegen einer beschädigten Stromleitung musste die A3 zwischen Pommersfelden und Höchstadt-Ost in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Bei Bauarbeiten sei eine Starkstromleitung abgerissen worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Ein Bauarbeiter blieb demnach mit seinem 28 Meter hohen Bohrbagger an den Oberleitungen einer über die A3 führenden Stromtrasse hängen. Zwei der vier Leitungskabel wurden den Angaben zufolge dabei abgerissen. Die verbliebenen Kabel wurden ebenfalls beschädigt und drohten, auf die Autobahn zu fallen. Verletzt wurde bei dem Betriebsunfall Polizeiangaben zufolge niemand.

