Volle Straßen zu Pfingsten erwartet - Autos und Reisebusse stehen auf der Autobahn 8 in Richtung Norden im Stau. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Mit Beginn der Pfingstferien in mehreren Bundesländern und dem verlängerten Wochenende droht ab Freitag Stau auf vielen Fernstraßen in Deutschland. Besonders groß ist die Gefahr laut ADAC im Süden der Bundesrepublik. Die stärksten Behinderungen erwartet der Verkehrsclub am Freitagnachmittag und Pfingstmontag, im Süden zudem auch am Samstagvormittag.

Der Freitag vor Pfingsten ist typischerweise einer der staureichsten Tage des Jahres. 2022 lag er dabei auf Rang drei.

Die Liste der voraussichtlich besonders belasteten Autobahnen und Regionen ist lang: Sie umfasst demnach die Großräume Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, die Fernstraßen zur Nord- und Ostsee sowie die großen überregionalen Autobahnen 1 bis 9. Zudem die A10 Berliner Ring, A11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark, A19 Dreieck Wittstock/Dosse - Rostock, A24 Berlin - Hamburg, A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen, A81 Stuttgart - Singen, A93 Inntaldreieck - Kufstein, A95 und B2 München - Garmisch-Partenkirchen, A96 München - Lindau und die A99 Umfahrung München.

Auch im Ausland ist auf den typischen Routen mit Stau zu rechnen. So auf Tauern-, Inntal-, Rheintal-, und Brennerautobahn sowie der Gotthard-Route. Auch auf den Fernstraßen zur kroatischen Küste brauche man viel Geduld, teilte der ADAC weiter mit.

© dpa-infocom, dpa:230525-99-817297/3