Volksfeste in der Region: Wie stark sind die Bierpreise gestiegen?

Volksfestbesucher zanken sich um die so wertvolle Maß auf dem Oktoberfest in München. − Symbolbild: Felix Hörhager/dpa

Ganz egal, ob man auf das Münchner Oktoberfest, den Gillamoos oder die Regensburger Herbstdult geht – überall zahlen Besucher stolze Preise, wenn sie sich eine oder mehrere Maß Bier genehmigen. Wo die Preissteigerungen am drastischsten sind und wo der Liter Bier den Geldbeutel besonders leicht macht, lesen Sie in unserem Bieratlas.









Die Zeiten, in denen man noch unter zehn Euro pro Maß Bier gezahlt hat, sind bei den meisten größeren Volksfesten in Bayern vorbei. Für eine Maß beim Münchner Oktoberfest blecht man dieses Jahr zwischen 13,60 und 15,30 Euro.



Lesen Sie hier: Bierpreis-Hammer: In diesen Bierzelten reißt die Maß am Oktoberfest 2024 die 15-Euro-Marke



Das letzte Mal als, der günstigste Liter Bier hier unter der Zehn-Euro-Marke blieb, ist genau zehn Jahre her.





Großer Unterschied zwischen Regensburger und Passauer Herbstdult





Aber auch die Wirte der Regensburger oder Passauer Herbstdult lassen sich das Flüssigbrot gut bezahlen. In Regensburg blechten Biertrinker schon bei der Maidult 12,80 oder 12,85 Euro pro Maß – 60 Cent mehr als 2023 und knapp drei Euro mehr als 2019. Die Bierpreise bei der Herbstdult, die am 23. August beginnt, bleiben im Vergleich zur Maidult unverändert.









Unverändert bleiben die Bierpreise auch bei der Passauer Herbstdult. Sogar im Vergleich zu 2023. Damals kostete der Liter 11,20 Euro. Auch bei der diesjährigen Ausgabe, die vom 6. bis 15. September steigt, hält sich der Preis auf einem konstanten Niveau.





Bierpreis beim Gillamoos 2024 zwischen 12,40 und 12,70 Euro





Dass das auch anders geht, sieht man am Gillamoos in Abensberg. 2019 kostete die Maß hier je nach Zelt zwischen 9,70 und 9,80 Euro. 2022 zahlten Besucher zwischen 11,30 und 11,70 Euro. Auch 2023 stieg der Bierpreis auf bis zu 12,40 Euro. Er ist mittlerweile – beim Gillamoos 2024 – bei 12,40 bis 12,70 Euro angekommen.









Beim Herbstfest in Rosenheim werden ähnliche Preise verlangt. 2023 kostete die Maß noch 12,30 Euro. Dieses Jahr liegt der einheitliche Preis bei 12,70 Euro.



Das könnte Sie auch interessieren: Volksfestkalender: Alle Feste 2024 in der Region auf einen Blick



Auch auf dem Karpfhamer Fest, das am 29. August beginnt und am 3. September mit einem großen Feuerwerk endet, bezahlt man überall den gleichen Bierpreis. 2023 waren es 11,70 Euro. Heuer sind es 12,40 Euro.



Der Barthelmarkt in Oberstimm knackt die 12-Euro-Marke noch nicht. Hier zahlt man ab dem diesjährigen Start am 23. August 11,90 Euro. Eine Preissteigerung von 50 Cent pro Liter im Vergleich zur letzten Ausgabe.



Lesen Sie auch: 25 bis 30 Euro für den Kasten Bier – Brauerbund fordert höhere Preise



Auf dem Augsburger Herbstplärrer unterscheidet sich die günstigste Maß, die man für 11,70 Euro erwerben kann, hingegen um 70 Cent vom teuersten Liter Gerstensaft.





Der Frühlingstrend bestätigt sich





Auch bei bereits vergangenen Volksfesten sah man eine klare Steigerung im Bierpreis. Auf dem zweitgrößten bayerischen Volksfest – das Straubinger Gäubodenfest – verlangten die Wirte 12,70 bis 12,75 Euro. Auf dem Münchner Frühlingsfest, gaben Feierlustige zwischen 12,80 und 13,80 Euro pro Liter aus und die Wirte der Gerner Dult in Eggenfelden, genauso wie die der Simbacher Pfingstdult 11,30 Euro für die Maß.