"Völlig abgefahrene" Reifen: A94 nach Unfall stundenlang gesperrt - Unschöne Szenen im Stau

Auf der regennassen A94 hat am Samstagmittag ein 45-Jähriger im Landkreis Erding die Kontrolle über die völlig abgefahrenen Reifen seines BMW verloren. Er prallte in die Leitplanke. Die Autobahn musste daraufhin gesperrt werden. Im Stau konnte es drei Fahrern nicht schnell genug gehen.









Wie die Polizei mitteilt, kam der ungarische Staatsangehörige aus Österreich bei Dorfen im Landkreis Erding alleinbeteiligt ins Rutschen und kollidierte anschließend mit der rechten Leiplanke. Das Auto kam quer zum Stehen und blockierte beide Fahrstreifen in Richtung München. Glücklicherweise blieben der Fahrer und seine Familie bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.500 Euro.



Abgefahrene Reifen als Unfallursache



Bei der Unfallaufnahme konnte die Polizei schnell den Grund für den Unfall feststellen. Die beiden hinteren Reifen des BMW waren laut Polizei "völlig abgefahren". Sie besaßen demnach "nahezu keine messbare Profiltiefe". Gegen den Fahrer wurde deshalb ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.



Die Bergung des Autos und die Reinigung der Fahrbahn übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren Obertaufkirchen und Weidenbach. Die A94 musste für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Es bildete sich ein etwa sechs Kilometer langer Stau.



Autos drängeln sich durch Rettungsgasse



Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr beobachteten während der Unfallaufnahme unschöne Szenen. Gleich drei Autofahrer wollten die Rettungsgasse nutzen, um schneller vorwärts zu kommen. Die Polizei hielt alle drei Autos an und leitete gegen die Fahrer Ordnungswidrigkeiten-Verfahren ein. Die Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld im dreistelligen Bereich, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

