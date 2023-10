Vier Vizepräsidenten im Bayerischen Landtag gewählt

Der neue Bayerische Landtag hat am Montag vier Vizepräsidenten gewählt. Die Abgeordneten Tobias Reiß (CSU), Alexander Hold (Freie Wähler), Ludwig Hartmann (Grüne) und Markus Rinderspacher (SPD) unterstützen in der neuen Legislatur die wiedergewählte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Die AfD bleibt - wie schon in der vergangenen Legislaturperiode - außen vor.

Tobias Reiß wurde mit 166 Stimmen zum ersten Vizepräsidenten gewählt und folgt damit auf Karl Freller (CSU). 153 beziehungsweise 143 Stimmen erhielten die Abgeordneten Hold und Rinderspacher. Beide hatten das Amt des Vizepräsidenten bereits in der vergangenen Legislaturperiode inne. Der ehemalige Grünen-Fraktionschef Hartmann wurde mit 106 Stimmen zum Vizepräsidenten gewählt. Er erhielt von den gewählten Kandidaten die meisten Gegenstimmen, nämlich 57, bei 32 Enthaltungen.

Der Kandidat der AfD-Fraktion, Matthias Vogler, bekam nicht die notwendige Stimmenzahl. Von den 200 anwesenden Abgeordneten stimmten in der geheimen Wahl nur 29 für den AfD-Kandidaten - dabei waren 31 AfD-Parlamentarier in der Sitzung anwesend.

