Vier Verletzte und totes Pferd bei Unfall mit Kutsche

Die tiefstehende Sonne blendet einen Autofahrer. Ungebremst prallt sein Wagen in eine Pferdekutsche.

Beim Zusammenstoß einer Pferdekutsche und eines Autos bei Hohenwarth (Landkreis Cham) sind vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überlebte das Zugpferd den Unfall nicht. Ein 36-Jähriger war am Dienstag mit seinem Auto ungebremst auf die Kutsche aufgefahren. Beide Fahrzeuge stürzten über eine Böschung in eine Wiese.

In der Kutsche befanden sich zu diesem Zeitpunkt drei Personen. Zwei Insassinnen wurden schwer verletzt mit Hubschraubern in Kliniken geflogen. Der dritte Insasse kam den Angaben nach mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Autofahrer zog sich zudem leichte Verletzungen zu. Ursache des Unfalls war den Angaben nach die tiefstehende Sonne, die den Autofahrer blendete.

