Vier Verletzte und sechsstelliger Schaden nach Scheunenbrand

Ein Feuer bricht in einer Scheune in Oberbayern aus. Vier Menschen atmen den Rauch ein und müssen in Krankenhäuser. Der Schaden geht in den sechsstelligen Bereich.

Bei einem Scheunbrand in Moorenweis (Landkreis Fürstenfeldbruck) sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer sei aus bislang unklaren Gründen am Freitagnachmittag ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher mit. Demnach erlitten die Eigentümer der Scheune und der umliegenden Häuser leichte Rauchgasvergiftungen. Die zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 22 und 77 Jahren kamen in Krankenhäuser.

Der entstandene Schaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Die Kripo ermittelt. Hinweise auf Brandstiftung gab es zunächst nicht.

