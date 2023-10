Vier Verletzte nach Unfall in Schwaben

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle - Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. - Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall in Schwaben sind drei Menschen verletzt worden, davon einer schwer. Eine 19-jährige Frau war am Sonntag auf der Staatsstraße 2029 bei Neu-Ulm unterwegs, als sie mit ihrem Auto aus zunächst unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto eines 80 Jahre alten Mannes zusammen, das nach Angaben der Polizei vom Montag in ein Feld geschleudert wurde. Ein dahinter fahrender 54-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte ebenfalls mit dem Wagen der 19-jährigen Frau. Sein Auto wurde dadurch auf einen Abhang neben der Fahrbahn geschoben.

Der 54 Jahre alte Mann kam mit schweren Verletzungen, die 19-jährige Unfallverursacherin, der 80-jährige Mann sowie seine 75 Jahre alte Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in Kliniken. Der Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Gegen die 19 Jahre alte Frau wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:231002-99-411603/2