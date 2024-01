Vier Verletzte nach Autounfall auf Blitzeis

Vier Menschen sind nach einem Autounfall auf Blitzeis in Oberbayern verletzt worden. Drei Unfallbeteiligte sollen schwere Verletzungen erlitten haben, darunter ein neunjähriges Mädchen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Mutter der Neunjährigen war am Donnerstag zusammen mit ihr und dem fünf Jahre alten Sohn auf einer Verbindungsstraße zwischen zwei Stadtteilen Starnbergs unterwegs, als ihr Auto wegen Blitzeises ins Schleudern geriet. Ein Mann kam mit seinem Wagen entgegen und die beiden Fahrzeuge kollidierten den Angaben nach. Auch der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Im Auto der Frau befand sich außerdem ein Hund, der den Unfall unbeschadet überstanden haben soll.

