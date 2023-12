Vier Menschen sind bei der Vollbremsung einer Straßenbahn in Nürnberg leicht verletzt worden. Die Bahn habe gebremst, um eine Kollision mit einem Auto zu verhindern, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer des unbekannten Autos soll anschließend davongefahren sein. Vier Fahrgäste der Straßenbahn stürzten bei dem Vorfall am Samstag.

