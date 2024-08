Vier Verletzte bei Unfall mit Polizeiwagen in München

In München kommt es zu einer Kollision zwischen einem Polizeiwagen und einem Auto - mit mehreren Verletzten. Eine vielbefahrene Straße wird gesperrt.









Beim Zusammenstoß eines Polizeiwagens und eines Autos an einer Kreuzung in München sind am Donnerstagabend vier Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr brachte der Rettungsdienst eine 22 Jahre alte Polizistin und den 48-jährigen Fahrer des Autos zur Behandlung in Kliniken. In dem Fahrzeug der Polizei befanden demnach zwei weitere Polizisten, die leicht verletzt wurden. Der 48-Jährige war bei dem Unfall im Bezirk Ramersdorf-Perlach alleine in seinem Auto.



Der Innsbrucker Ring wurde von der Autobahn kommend gesperrt. Bei dem Zusammenstoß wurde auch ein Mast einer Fußgängerampel umgefahren. Die Anlage wurde laut Feuerwehr abgeschaltet und abgebaut. Die Unfallursache und die Höhe des entstandenen Schadens waren nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst nicht bekannt.

