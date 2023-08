Vier Verletzte bei Kollision von Autos auf B20 in Oberpfalz

Polizeiwagen - Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». - Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Bei einer Kollision von Fahrzeugen auf der Bundesstraße 20 bei Furth im Wald in der Oberpfalz sind vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Autofahrer sei am Montag wohl aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei stieß der Wagen den Angaben zufolge mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen und wurde daraufhin zurückgeschleudert.

Der Wagen des 36-Jährigen prallte dabei mit einem weiteren Auto zusammen. Der Mann sowie seine 36 Jahre alte Beifahrerin erlitten demnach schwere Verletzungen. Zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren, die ebenfalls im Auto saßen, wurden leicht verletzt. Die anderen Unfallbeteiligten blieben demnach unverletzt. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären. Die B20 war infolge des Unfalls am Montag für mehrere Stunden gesperrt.

