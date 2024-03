Vier Tatverdächtige nach Einbruch in Schule festgenommen

Nach einem Einbruch in eine Schule im mittelfränkischen Schwabach hat die Polizei vier Verdächtige im Alter zwischen 16 und 19 Jahren festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge könnten diese auch als Tatverdächtige für sieben weitere Schuleinbrüche in Betracht kommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Vier Unbekannte waren in der Nacht zum Sonntag in eine Schule eingebrochen und wollten demnach Gegenstände stehlen. Als die Polizei eintraf, flüchteten sie. Bei der Fahndung, unter anderem mit Polizeihubschrauber und Personensuchhunden, machten die Ermittler zunächst einen 18-Jährigen ausfindig und nahmen in vorläufig fest. In seiner Wohnung fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro. Es handele sich dabei um Gegenstände, die der 18-Jährige mutmaßlich bereits in der Nacht auf Freitag bei einem weiteren Einbruch in derselben Schule erbeutet habe.

Später nahm die Polizei drei weitere Personen im Alter von 16, 18 und 19 Jahren vorläufig fest. Auch in deren Wohnungen fanden die Beamten Diebesgut aus offenbar ähnlichen Einbrüchen.

